The Witcher – Gerücht um animierten Serie aufgetaucht

Die Live-Action-Serie zur populären Videospiel-Reihe The Witcher soll noch in diesem Jahr auf Netflix anlaufen. Nun tauchten neue Gerüchte um eine weitere Serien-Adaption des CD Projekt RED-Franchises auf.

Wird es eine animierte Serie auf Netflix geben?

So wird in dem Blog Recapped derzeit davon berichtet, dass sich bei Netflix zuletzt eine weitere Serie zum Hexer Geralt in Produktion befand. Hierbei soll es sich allerdings um eine animierte Umsetzung handeln. Laut den Informationen soll die Serie nach der ersten und vor der zweiten Staffel der Live-Action-Serie anlaufen. Bei diesen Angaben handelt es sich nach wie vor allerdings um Gerüchte. Eine offizielle Bestätigung steht weiterhin noch aus. In der Vergangenheit hat sich die Plattform Recapped allerdings als recht akkurate Quelle bewiesen. So sagte man vor der offiziellen Ankündigung bereits den Cast der bestätigten Witcher-Serie korrekt voraus.

Quelle: Recapped