WWE 2K20 – Soundtrack veröffentlicht

Wenn das Sportspiel WWE 2K20 im Oktober diesen Jahres veröffentlicht wird, sollen Fans der brachialen Action sich ebenfalls über eine großartige, musikalische Untermalung freuen dürfen.

Das enthält der Soundtrack

Demnach sollen 12, teils recht bekannte, Tracks im Spiel zu hören sein. Die Titel selbst bedienen zudem unterschiedliche Genre, wobei Muse als Interpret vor allem zu den popkulturellen Highlights des Soundtracks zählt. Der Soundtrack selbst kann derzeit bereits via Apple Music und Spotify angehört werden. Im folgenden findet ihr die 12 Tracks aufgelistet:

Banks – “Gimme”

Barns Courtney – “99”

Bring Me The Horizon ft. Dani Filth – “Wonderful Life”

Grandson – “Stigmata”

Lil Uzi Vert – “XOTour Llif3”

Motley Crue ft. Machine Gun Kelly – “The Dirt”

Muse – “The Dark Side”

Poppy – “METAL”

Saweetie – “Icy Girl”

The Black Keys – “LO / HI”

The Misfits – “Hybrid Moments”

Watt ft. Post Malone – “Burning Man”

WWE 2K20 erscheint am 22. Oktober 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Quelle: PlayFront