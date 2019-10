Mortal Kombat 11 – T-800 zeigt sein Können im neuen Trailer

Der Terminator T-800 wird ab dem 08. Oktober für Besitzer des Kombat Packs verfügbar sein und eine Woche danach auch separat käuflich sein. Schon jetzt bekommen wir in Form eines Gameplay-Trailers einen Vorgeschmack, was uns mit der Killermaschine erwartet. Zwar spricht im Englischen nicht Arnold Schwarzenegger den DLC-Charakter, dafür hören wir hierzulande aber die gewohnte deutsche Synchronstimme, die wir bereits aus den Filmen kennen. Den Terminator erhalten wir am 08. Oktober direkt mit alternativen Charakter-Skins. Ab dann heißt es: Hasta la vista, baby!

Vier weitere Skins für Mortal Kombat 11

Neben dem Terminator T-800 und seinen alternativen Charakter-Skins, liefert uns NetherRealm Studios noch vier weitere Kostüme. Ab dem 08. Oktober bekommen Cassie Cage (Cassie Quinn; angelehnt an Harley Quinn), Sonya Blade (Cyborg Hunter), Kano (Cash Machine Kano) und Johnny Cage (Red Carpet Johnny Cage) jeweils einen neuen Skin. Der T-800 ist der dritte DLC-Charakter für Mortal Kombat 11. Es fehlen damit nur noch Sindel (26. November), Joker (28. Januar) und Spawn (17. März). Mortal Kombat 11 ist seit dem 23. April 2019 für Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich. Seitdem haben wir außerdem bereits Shang Tsung und Nightwolf als DLC-Kämpfer erhalten.

Mortal Kombat 11 - [PlayStation 4] Mortal Kombat ist zurück - besser als je zuvor beschreitet die legendäre Kampfspiel Serie mit Mortal Kombat 11 die Stufe der Evolution

Kämpfer lassen sich auf revolutionäre Art und Weise individualisieren und spiegeln so die Vorlieben der Spieler wieder

Benutzerdefiniertes Charaktervariationssystem: Bietet beinahe unendlich viele Anpassungsmöglichkeiten, geben Ihnen die totale Kontrolle über die Kämpfer und präsentiert eine noch nie dagewesene personalisierte Erfahrung

Story-Modus: Setzen Sie die seit 25 Jahren bestehende epische Saga der kinoreifen Story fort

Klassische Kämpfer: Spielen Sie mit Charakteren wie Geras - einem mächtigen, treuen Diener von Kronika, der die Zeit manipulieren kann, und vielen anderen

Quelle: Mortal Kombat via YouTube