Ghost Recon Breakpoint – Startzeiten bekannt und Infos zum Day-One-Patch

Mit Ghost Recon Breakpoint steht der nächste Shooter-Ableger der populären Reihe bereits in den Startlöchern. Publisher Ubisoft gab nun erste Informationen zu den Startzeiten und der Downloadgröße bekannt.

Ab wann kann Ghost Recon Breakpoint gespielt werden?

Käufer der Gold Edition sowie Ultimate-Fassung dürfen auf dem PC via Uplay sowie auf den aktuellen Heimkonsolen, Xbox One und PlayStation 4, bereits seit heute Nacht um 00:01 Uhr loslegen. Spieler, die sich die speziellen Versionen des Multiplayer-Shooters über den Epic Games Store gesichert haben, erhalten erst ab dem 01. Oktober 2019 um 12:00 Uhr Zugriff auf den Taktik-Titel. Alle Käufer der normalen Fassungen müssen sich hingegen noch bis zum 4. Oktober 2019 gedulden. Epic Games Store-Käufer können hierbei ebenfalls erst um 12 Uhr starten, während alle anderen ab Mitternacht Hand an den Shooter legen dürfen.

Informationen zum Day-One-Patch

Ghost Recon Breakpoint wird auf dem PC eine Download-Größe von gut 41 GB besitzen. Der Day-One-Patch ist hierbei bereits inkludiert. PS4-Spieler müssen auf ihrer Festplatte 47,3 GB Speicherplatz freiräumen. Der Day-One-Patch selbst schlägt auf Sonys Heimkonsole mit gut 10 GB zu Buche. Auf der Xbox One wird der Shooter eine Größe von 40 GB einnehmen, während das Update gut 13,5 GB groß sein dürfte.

