Call of Duty: Mobile – Press “F” for Mobile

Mit Modern Warfare erscheint, in diesem Monat, der nächste heiß erwartete Teil der Shooter-Reihe. Mit Call of Duty: Mobile, könnt ihr euch ab heute schon in die Schlacht stürzen.

Modern Warfare und Black Ops auf dem Smartphone!

Viele beliebte Maps wie Nuke Town oder Firing Range, haben es in die Mobile-Variante des Shooters geschafft. Auch Waffen, Wettkampfmodi und Charaktere der gesamten Reihe, werden im Spiel zu finden sein. Zudem gibt es einen Battle-Royale-Modus, ähnlich wie Blackout, wodurch Activision nun eine Antwort auf Epic Games Fortnite hat. Ob der der Modus genauso beliebt sein wird, bleibt abzuwarten. Zur Feier des Tages, wurde direkt ein erstes Community-Event “Erhellt die Welt” gestartet, wodurch ihr eine Menge Loot abgreifen könnt. Je mehr Fans spielen, desto mehr Belohnungen werden freigeschaltet, wie neue Tarnungen für eure Ausrüstung. Immer wieder sollen solche kostenlose Inhalte geplant werden, aber auch saisonale Updates, Spielmodi und Ausstattungsobjekte werden mit der Zeit kommen.

Quelle: Activision