Borderlands 3 – Fünfwöchiges Jubiläums-Event angekündigt

Passend zum 10-jährigen Jubiläum der Borderlands-Serie startet Entwickler Gearbox in eine fünfwöchige Event-Reihe.

Mehr Loot in Borderlands 3

Mit Borderlands eroberte am 20. Oktober 2009 ein brandneuer Loot-Shooter den Spielemarkt. Satte 10 Jahre später will Gearbox diesen Meilenstein in der eigenen Spielehistorie mit einem fünfwöchigen Jubiläums-Event in Borderlands 3 gebührend feiern.

Geplant sind dabei fünf Wochen mit fünf verschiedenen Events, die Spielern in Borderlands 3 besondere Boni zu Teil werden lassen. Das Fest startet mit der sogenannten Boss Week. Noch bis zum 8. Oktober sollen gewisse Engegner so eine erhöhte Chance auf ein einzigartiges legendäres Items bieten. Um welche es sich dabei konkret handelt, könnt ihr auf der offiziellen Webseite nachlesen.

Die Events in der Übersicht:

Week 1 (October 1-7): Bonus Boss Loot!

Week 2 (October 8-14): Rare Spawn Hunt!

Week 3 (October 15-21): Show Me the Eridium!

Week 4 (October 22-28): Mayhem on Twitch!

Week 5 (October 29 – November 4): Spooky Surprise!

Quelle: Gearbox