My Hero One’s Justice 2 – Spiel erhält Fortsetzung

BANDAI NAMCO hat offiziell bestätigt, dass My Hero One’s Justice 2 derzeit in der Entwicklung ist und nächstes Jahr erscheinen wird.

Die Anime-Videospiel-Adaption wird fortgesetzt!

Bekannt wurde der erste Teil von My Hero One’s Justice durch die Anime-Adaption MY Hero Academia, auf die das Spiel basiert. Unter Anime- und Manga-Fans wird die Serie sehr gefeiert und tritt in die Fußstapfen, von großen Anime-Ablegern, wie One Piece und Naruto Shippuuden. Die Spieler können sich Teams aus drei Helden bzw. Bösewichten zusammenstellen und offline oder online gegen andere Spieler antreten. Zu der Story und den Charakteren wurde leider noch nichts veröffentlicht. Den Test zum ersten Teil der Reihe könnt ihr hier finden. Das Spiel erscheint für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und für den PC. Der genaue Release steht noch nicht fest, wird aber auf das Jahr 2020 datiert. Ein erster Teaser wurde uns auch spendiert, weitere Infos werden in den nächsten Tagen folgen.

Quelle: BANDAI NAMCO Entertainment via YouTube