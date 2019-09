Steam – So erhaltet ihr das neue Design

Nach Ewigkeiten hat Steam ihr Overlay angepasst, doch nicht jeder kann derzeit in Genuss des Design kommen. Wir zeigen euch wie ihr das Design aktivieren könnt.

Steam wird moderner!

Die Plattform war nie dafür bekannt viele Veränderungen vorzunehmen und hielt stets an ihrem alten Design fest. Nun ist es aber an der Zeit, einen Schritt weiter zu gehen. Die größten Veränderungen im neuen Design finden sich in der Bibliothek, welche sich gänzlich verändert hat, aber auch mehr Infos und Übersicht bietet. Auch die Spieleseiten wurden angepasst und wirken aufgeräumter. Um das neue Layout testen zu können, müsst ihr in den Steameinstellungen, unter dem Punkt “Account”, die Betateilnahme aktivieren. Nach einem Update und Neustart der Software, könnt ihr euch selbst von den Veränderungen überzeugen. Wann das Design für jeden aktiviert wird steht noch in den Sternen. ich selbst bin positiv von den Änderungen überrascht und hoffe, dass auch die anderen Bereiche angepasst werden, um am Zahn der Zeit zu bleiben.

Quelle: Steam