PlayStation 5 – Sprachassistent für die neue Konsole

Bis jetzt wurden nur Kleinigkeiten über die PlayStation 5 bekanntgegeben, nun ist ein Patent aufgetaucht, welches einen Sprachassistenten beinhaltet.

PlayStation 5 mit Alexa?

Zuvor hat Microsoft schon den Google Assistant in die Xbox One Konsolen integriert, nun zieht Sony nach. Auf Patentscope ist ein Patent mit dem Namen “VOICE HELP SYSTEM USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE” aufgetaucht, welches dem Google Assistant oder einer Alexa sehr ähnelt. Die Integration eines Sprachassistenten in einem Spiel, könnte die Interaktion mit der Spielwelt deutlich vertiefen und bietet dadurch mehr Möglichkeiten das Spiel zu gestalten. In der Beschreibung ist die Rede von Anfragen an den Spieler und dessen Antworten, die an die KI bzw. den NPC gesendet werden sollen. Spieleentwickler könnten also die Spielwelt noch lebendiger gestalten. In Kombination mit der PSVR und einem Sprachassistenten, kommen wir wieder einmal einen Schritt näher, an eine komplett virtuelle Welt. All das ist aber mit Vorsicht zu genießen und basiert rein auf Spekulation, denn was die PlayStation 5 am Ende wirklich liefert, finden wir erst nächstes Jahr heraus.

PlayStation Virtual Reality Mega Pack PlayStation VR, jetzt im Paket mit PlayStation Camera und fünf der besten VR-Titel

Enthaltene Spiele: PlayStation VR Worlds, The Elder Scrolls V: Skyrim VR, Doom VFR, Astro Bot: Rescue Mission, WipEout Omega Collection

Verpackungsinhalt: VR-Headset, Prozessoreinheit, Anschlusskabel für VR-Headset, PlayStation Camera, Gutscheincodes für fünf Spiele, HDMI-Kabel, USB-Kabel

Quelle: Patentscope