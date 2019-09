Nachdem wir aufgrund technischer Schwierigkeiten eine Woche mit der Newstime aussetzen mussten, sind wir wieder da, um euch das Releasedatum von The Last of Us Part II zu verraten. Außerdem gibt es neue Spiele im PS Plus- und Xbox Games with Gold-Abo. Gerüchte dürfen natürlich auch nicht fehlen und darum haben wir ein eventuelles Remake von Mafia 2 bzw. einen vierten Teil der Reihe für euch sowie Remakes zu Pokémon Diamant und Perl. Diese und weitere Themen behandeln wir in unserem Video.

