The Last of Us Part II – Spiel wird keinen Onlinemodus erhalten

Nach der Bekanntgabe des Releasedatums von The Last of Us Part II auf der State of Play gibt es immer mehr neue Infos zum Titel. So hat sich Entwickler Naughty Dog nun per Twitter gemeldet und Informationen über mögliche Online-Multiplayermodi preisgegeben. Anders als im Vorgänger wird es in Teil 2 keinen geben.

Multiplayermodus nicht in The Last of Us Part II, sondern als eigenes Spiel

Im Tweet bestätigt Naughty Dog zwar, dass während der Entwicklung zwar auch an einem Multiplayermodus gearbeitet wurde, dieser es aber nicht ins fertige Spiel schaffen wird. Der Onlinemodus aus dem ersten Teil sollte noch weiterentwickelt werden, wurde aber am Ende zu groß, als dass man es noch neben dem massiven Singleplayer in das Spiel hätte packen können. Stattdessen soll aus dieser Version wohl ein eigenes Projekt entstehen. Wie genau das aussehen wird, möchte man erst verraten, wenn konkrete Details feststehen.

An update regarding multiplayer: pic.twitter.com/CUd98LgJGC — Naughty Dog (@Naughty_Dog) September 27, 2019

Quelle: Naughty Dog via Twitter