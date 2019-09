Star Wars Jedi: Fallen Order – Antagonistin wurde vorgestellt

Der neuste Trailer von Star Wars Jedi: Fallen Order präsentiert uns endlich den Antagonisten des Spiels, welche eine persönliche Ausbildung von Darth Vader genießen durfte.

Mehr Story-Infos zu Star Wars Jedi: Fallen Order!

Eure Gegenspielerin wird “Second Sister” genannt und wurde direkt von Darth Vader ausgebildet. Das ist auch nicht schwer zu erkennen, wenn man sich ihre Kleidung und den Helm ansieht. Vader selbst ist kurz in einem kleinen Ausschnitt, durch sein Röcheln zu hören. Bekommt er wohl einen Auftritt? Neben einer direkten Konfrontation mit euch und der “Second Sister”, zeigt der Trailer auch verschiedene Planeten die bereist werden können. Ihr selbst müsst noch euren eigenen Weg finden und herausfinden, wem ihr vertrauen könnt. Der Trailer wurde sehr düster gehalten und stellt auch die verschiedenen Einheiten des Imperiums vor. Zudem wurde womöglich ein erstes Boss präsentiert, in Form einer riesigen “Fledermaus”. Bei den Kämpfen sieht man immer mehr, dass sich Respawn etwas an der beliebten Souls-Formel bedient hat. Der Release des Spiels steht schon fast vor der Tür, ab dem 15. November könnt ihr euch selbst als Jedi beweisen. Noch mehr Infos zum Spiel findet ihr hier.

Quelle: Electronis Arts via YouTube