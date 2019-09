Games with Gold – Das sind die Spiele im Oktober 2019

Wie in jedem Monat dürfen sich Abonnenten des Online-Dienstes Xbox Live Gold auch im Oktober über kostenfreie Spieletitel freuen. Das Line-up für den kommenden Monat gab der Redmonder Konzern nun offiziell bekannt.

Das ist das Oktober Line-up

In der ersten Monatshälfte dürfen sich Xbox 360-Anhänger auf das Abenteuer Disney Bolt freuen. Ab dem 16. Oktober steht euch dann das Action-Spektakel Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge zum Download bereit. Wie immer können die Xbox 360-Titel dank Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox One konsumiert werden. Ab dem 1. Oktober bis zum Monatsende steht euch für die aktuelle Redmonder Heimkonsole im übrigen der Side-Scroller Tembo the Badass Elephant zur Verfügung. Außerdem werden Xbox One-Veteranen ab dem 16. Oktober Zugriff auf den asynchronen Multiplayer-Hit Friday the 13th: The Game erhalten. Der Download steht euch dann noch bis zum 15. November zur Verfügung.

