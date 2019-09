Medal of Honor: Above and Beyond – Serie erhält ein Comeback

Mit Medal of Honor: Above and Beyond bringt Respawn Entertainment eine Totgeglaubte Serie wieder zurück. Ein erster Trailer erschien zur Überraschung aller, gestern auf YouTube.

Medal of Honor: Above and Beyond ist der erste Teil der Serie nach 7 Jahren!

Der letzte Teil der Serie trug den Titel Medal of Honor: Warfighter, erschien 2017 und war ein riesen Flop. Nun endlich kehrt die eigentlich beliebte Serie zurück, aber leider nur in VR. Das Spiel wird speziell für die Oculus Rift entwickelt und wird somit nicht direkt in die Fußstapfen des Vorgängers treten. Vielleicht möchte sich Respawn damit nicht wieder in den Kampf zwischen Call of Duty und Battlefield werfen und stattdessen VR-Shooter weiter voranbringen. Respawn hat neben Medal of Honor noch Titel wie Titanfall und Apex Legends entwickelt und versucht sich mal wieder an einer alten Marke. Im Spiel selbst werdet ihr wohl an der Seite des französischen Widerstands, im zweiten Weltkrieg kämpfen. Wann genau das Spiel auf den Markt kommt ist noch nicht geklärt, aber wenigstens das Jahr können wir auf 2020 eingrenzen.

Quelle: Oculus via YouTube