Call of Duty: Modern Warfare – Zeitlich Exklusiver Modus für Playstation 4 angekündigt

Im Rahmen der State of Play wurde bekannt das Call of Duty: Modern Warfare einen Special Ops Survival Mode bieten wird, auf den zunächst nur Playstation 4 Besitzer zugreifen können. Ab dem 01. Oktober 2020 soll der Modus schließlich für alle Plattformen erscheinen.

“Zeitlich begrenzte” Exklusivität

Diese Neuigkeit versteckte sich am Ende eines neuen Story-Trailers für Modern Warfare, der passenderweise auf der State of Play abgespielt wurde. Damit wurde klar was Publisher Activison vergangene Woche meinte als sie von einem „aufregenden Day 1 Vorteil” für das Sony System sprachen. Weitere Details zum Modus wurden bislang noch nicht herausgegeben. Ein wenig persönliche Meinung kann ich mir an dieser Stelle nicht verkneifen. Von zeitlich begrenzter Exklusivität zu sprechen kommt einem Euphemismus gleich. Schließlich werden Spiele der Call of Duty Reihe nach dem Prinzip der geplanten Obsoleszenz entworfen und sind nach einem Jahr nicht mehr relevant.

Der Special Ops Survival Mode wird also genau dann für alle zugänglich wenn bereits Black Ops 5 in den Startlöchern steht und Modern Warfare mit Volldampf gen Abstell­gleis fährt. Sagen wir einfach mal das Activision eine fragwürdige Entscheidung getroffen hat. Abseits dessen bleibt es jedoch dabei, dass alle Spieleinhalte die nach dem Release von Modern Warfare veröffentlicht werden für alle Plattformen zugänglich werden.

Call of Duty: Modern Warfare erscheint am 25 Oktober für PC, Playstation 4 und Xbox One.

Call of Duty: Modern Warfare - [PlayStation 4] Leider haben wir keine Beta-Codes mehr. Bitte warten Sie auf die Open Beta, die am 21. September auf Xbox One und am 19. September für PS4 startet.

Quelle: Playstation (via Youtube – Video)