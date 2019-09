The Last of Us 2 – Inhalte der Collector’s Edition bekannt

Mit der gestrigen Ausstrahlung von Sonys State of Play zeigte man nicht nur neue Ausschnitte aus dem kommenden PS4-exklusiven Blockbuster The Last of Us 2, sondern nannte in diesem Zusammenhang ebenfalls das heiß erwartete Releasedatum des Action-Adventures. Passend zur Veröffentlichung im kommenden Jahr gab man zudem erste Informationen zur Collector’s Edition bekannt

Was ist in der Collector’s Edition?

So gab Sony unlängst bekannt, dass Fans der Spielereihe sich drei besondere Editionen zum Release am 21. Februar 2020 sichern dürfen. Darunter befindet sich neben der Standardedition sowie einer Special Edition ebenfalls zwei Sammler-Versionen. Die Collectors Edition wartet hierbei unter anderem mit einer 30 cm großen Figur von Protagonistin Ellie auf. Das Highlight der preislich höher angesetzten Ellie Edition enthält zusätzlich noch eine Nachbildung des Rucksacks der Heldin. Alle Inhalte der drei speziellen Editionen findet ihr im folgenden aufgeführt:

Special Edition

Spiel im Steelbook Mini-Artbook mit 48 Seiten Dynamisches PS4-Design 6 PSN-Avatare Vorbesteller erhalten mehr Tragekapazität für Munition und ein Crafting Training Manual



Collector’s Edition

Spiel im Steelbook

30 cm große Ellie-Statue

Mini-Artbook mit 48 Seiten (als Buch und digital)

Dynamisches PS4-Design

Lithografie und Dankesschreiben

6 Pins

digitaler Soundtrack

Ellies Armband

6 PSN-Avatare

Vorbesteller erhalten mehr Tragekapazität für Munition und ein Crafting Training Manual

Ellie Edition