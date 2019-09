PlayStation Plus – Das sind die Spiele im Oktober 2019

Abonnenten des Online-Services PlayStation Plus dürfen sich wie jeden Monat auch im Oktober über zwei kostenfreie Spiele freuen.

Was erwartet euch im Oktober?

Im Rahmen der letzten State of Play gab Sony unlängst bekannt, auf welche Spiele sich Kunden des Abo-Dienstes im kommenden Monat freuen dürfen. Das Highlight des Oktober-Line-ups dürfte dabei die Remaster-Fassung von The Last of Us sein. Passend zur gestrigen Ankündigung des Releasedatums von The Last of us Part II kann der einstige PS3-Exklusivtitel mittlerweile auch auf der PlayStation 4 konsumiert werden. Als zweites kostenfreies Spiel steht euch in den nächsten Wochen das Sportspiel MLB The Show 19 zum Download bereit. Eine PS Plus-Mitgliedschaft schlägt für insgesamt 12 Monate derzeit mit einem Preis von rund 60 Euro zu Buche.

Quelle: State of Play