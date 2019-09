The Last of Us Part II – Neuer Trailer enthüllt Releasedatum

Während der State of Play-Präsentation wurde ein neuer Trailer zu The Last of Us Part II gezeigt. Dieser lässt nicht nur erahnen, worum es sich storytechnisch im Sequel drehen wird, es wird auch gleich das Releasedatum verraten. Darauf haben Fans lange gewartet, Anfang nächsten Jahres ist es soweit.

Ellie legt in The Last of Us Part II so richtig los

In der Fortsetzung des erfolgreichen PS3-Titels spielen wir diesmal nicht als Joel, sondern als Ellie. Sie lebt in einer Gemeinschaft, in der eigentlich alles gut geregelt ist. Doch bei einer Erkundungsmission gerät etwas schief und ihre Freundin wird von einer anderen Gruppierung ermordet. Nun sinnt sie natürlich auf Rache und bricht auf, um diese zu nehmen. Am 21. Februar 2020 wird das Spiel exklusiv für die PS4 erscheinen.

Quelle: Playstation via Youtube