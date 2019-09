Dead by Daylight – Ab sofort auf der Nintendo Switch

Das Multiplayer-Horrorspiel Dead by Daylight feiert heute seinen Release auf der Nintendo Switch. Neben dem Hauptspiel, werden auch einige Kapitel gratis in der Version enthalten sein.

DAS enthält die Switch-Fassung von Dead by Daylight!

Für Spieler der Switch-Version gibt es einen exklusiven Trapper-Skin geliefert, der wohl nichts für schwache Nerven ist. Außerdem enthält das Spiel 9 Killer, 10 mögliche Opfer und 3 kosmetische Pakete. Dazu kommen noch massig Inhalte von bereits erschienenen Kapiteln. Unter den Kandidaten befinden sich Shattered Bloodline, Curtain, Call Spark of Madness und Of Flesh and Mud, welche euch alle in verschiedenen Szenarien, das fürchten lehren wollen. Wer es gerne bunt mag, erhält mit dem The 80s Suitcase, The Bloodstained Sack und dem Headcase genug kosmetische Erweiterungen, um seinen Killer oder Opfer mit Stil einzukleiden. Das am 17. September erschienene Stranger Things Kapitel ist leider nicht in der Edition enthalten und muss separat nachgekauft werden. Wie immer benötigt ihr fürs online spielen eine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft.

Dead by Daylight (Switch) Der Survival-Horror-Hit, jetzt auch für unterwegs auf der Switch

Beinhaltet vier zusätzliche DLC-Kapitel mit neuen Killern und Opfern

Zusätzlich gibt es drei kosmetische Erweiterungen, mit denen man Opfer und Killer todschick gekleidet in ihr Verderben schicken kann

Quelle: Nintendo