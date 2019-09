Xbox Game Pass – Auch PC-Ausgabe mit zwei neuen Spielen

Gestern wurde die Konsolenversion des Xbox Game Pass mit zwei neuen Spielen versehen, es war jedoch nicht bekannt, ob das auch für den PC gilt. Heute wissen wir mehr, auch der PC Pass wird zwei neue Spiele erhalten.

Auch der Xbox Game Pass für PC mit zwei neuen Spielen

Wie auch die Konsolenversion gibt es das von Castlevania inspirierte Bloodstained: Ritual of the Night. Der zweite Titel ist jedoch ein anderen als der für die Konsolen. Während Konsoleros auf der Xbox One in Jump Force mit beliebten Animecharakteren kämpfen können, geht es auf dem PC etwas robuster zu. Mit Shadow Warrior 2 kommt ein Ego Shooter-Klassiker, welcher für die Xbox One bereits im Game Pass vorhanden ist. Nun können PCler auch das ursprünglich 2016 erschienene Spiel zocken.

Our favorite ritual is dropping new games and surprise games, so here’s one of each. pic.twitter.com/WgU9LCrBHS — Xbox Game Pass For PC (@XboxGamePassPC) September 19, 2019

Quelle: Xbox via Twitter