The Last of Us Part II – Releasedatum und Packshots geleaked

Am kommenden Dienstag werden wir während der Sony State of Play-Präsentation mehr über The Last of Us Part II erfahren, doch nun wurde anscheinend einiges schon im Vornherein geleaked. So tauchte das Spiel für kurze Zeit bei einem Schweizer Einzelhändler auf. Dabei sind wohl das Releasedatum sowie die Packshots für die Special und Collectors Edition gelistet worden.

The Last of Us Part II wohl im Februar 2020

Mittlerweile ist die Listung natürlich wieder entfernt worden, aber für kurze Zeit tauchte das lang erwartete Sequel zu Naughty Dogs postapokalyptischem Abenteuer beim Schweizer Einzelhändler Softridge auf. Dabei wurde das Releasedatum auf den 28. Februar 2020 datiert. Zudem gibt es zwei Packshots, bei denen die Designs aber angeblich noch nicht final sein sollen. Man kann aufgrund der zeitlichen Nähe zur State of Play schon davon ausgehen, dass dieser Leak sich bewahrheiten wird. Somit dürfen wir wohl Ende Februar mit Joel und Ellie auf Clicker-Jagd gehen.

Quelle: twistedvoxel