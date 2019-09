Xbox Game Pass – Ab sofort mit Jump Force und Bloodstained

Der Xbox Game Pass hat zwei weitere Spiele-Neuzugänge zu verzeichnen.

Xbox Game Pass erweitert

Der Xbox Game Pass wurde überraschend um zwei weitere Titel erweitert. Inhaber des Abo-Service können sich einerseits über Bandai Namcos Jump Force freuen. Der Anfang 2019 erschienene Prügler vereint Anime- und Manga-Charaktere aus dem Shonen-Jump-Universum und lässt sie gegeneinander in den Ring steigen. Zum anderen können sich Castlevania-Fans über das düstere Bloodstained: Ritual of the Night freuen.

Bis zum 26. September sollen dann sogar noch drei weitere Titel ihren Weg in den Xbox Game Pass finden. Dazu gehören das Winkingerspiel Bad North, das Rennspiel Dirt Rally 2.0 und der Puzzler Lego Worlds.

Die Änderungen gelten bisher nur für die Konsolenversion des Game Pass. Ob und wann der PC geupdatet wird, ist ungewiss.

