Indivisible – Animierter Eröffnungstrailer von Studio Trigger veröffentlicht

Wir haben Indivisible ja als einen unserer Indie-Geheimtipps von der gamescom 2019 deklariert. Der Mix aus Plattformer und JRPG wird am 8. Oktober für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Nun wurde ein animierter Trailer veröffentlicht, welcher zwar nicht besonders vielsagend ist, aber durch wunderbare Animation heraussticht.

Indivisible in Zusammenarbeit mit Studio Trigger

Grund dafür ist das japanische Animationsstudio Trigger, welches neben dem amerikanischen Animationsstudio Titmouse am Spiel arbeitet. Wer mit der Arbeit von Trigger vertraut ist, der wird vieles in diesem Animated Opening wiedererkennen. Zwar sind nur zusammenhanglose Szenen in diesen Trailer gepackt worden, doch ansehnlich sind sie allemal. Am 8. Oktober können wir dann selbst herausfinden, wie all diese Szenen zusammenhängen.

