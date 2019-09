Borderlands 3 – Gearbox erkennt mangelnde Performance an

Borderlands 3 ist jetzt schon seit bald einer Woche draußen und weiß in gewohnter Looten und Leveln-Manier zu überzeugen. Doch so sehr der Looter-Shooter mit seinem Spielkonzept glänzen kann, so sehr schwächelt er auf technischer Seite. Diesen Problemen möchte sich Entwickler Gearbox schnellstmöglich annehmen.

Leider ist der Humor nicht der einzige Punkt für den Borderlands 3 Kritik einstecken musste. Die Performance des Looters schwankt stark und das auf allen Plattformen. Auf den Konsolen erweist sich der Performance-Modus der PS4 Pro und Xbox One X als Schuss in den Ofen, da er die angepeilten 60fps nur selten erreichen kann. Erfahrungsberichten zufolge sei dies so gravierend, dass viele lieber den stabileren 30fps Modus wählen. Die PC-Fassung hat da ihre ganz eigenen Probleme darunter zufälliges Stottern, Abstürze und unverhältnismäßige Systemanforderungen. Zusätzlich hatte ein Bug des Epic Game Stores dazu geführt, das einige Gamer ihre Spielstände verloren haben, obwohl dieser scheinbar schon gefixt wurde. Der Coop-Splitscreen Modus präsentierte sich stellenweise so desaströs, dass die Entwickler bereits vor zwei Tagen dazu rieten in hektischen Gefechten nicht das Menü zu öffnen, da Gefahr eines Absturzes zu groß sei.

Wie ihr also sehen könnt gibt es im Lager Gearbox einiges zu tun. Das haben sich die Entwickler jetzt auch offiziell eingestanden und versprechen in einem Tweet ihres Twitter-Accounts, das Feedback zur Kenntnis zu nehmen und schnellstmöglich Lösungen parat zu haben. Besonders die Performance Probleme und einige Quality of Life Verbesserungen stünden ganz oben auf ihrer To-do-Liste. Genaueres wissen wir an dieser Stelle noch nicht, Details sollen “bald” folgen.

Thank you all for your continued enthusiasm and support. We want Borderlands 3 to be the best game possible and are actively monitoring your feedback. We are working on performance and quality of life improvements and will have more to share soon at https://t.co/eUsZlAuGWf. pic.twitter.com/EXCSK6OlUg

— Gearbox Official (@GearboxOfficial) September 16, 2019