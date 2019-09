Playstation – Neuer State of Play Event nächste Woche

Playstation hat für sich das Nintendo Direct Format nun vollständig übernommen und nächste Woche, erwartet uns schon der nächste Event.

Neuer Playstation State of Play Event angekündigt

Gerüchte brodelten ja schon seit einiger Zeit und jetzt ist es offiziell. Schon nächste Woche wird es wieder einen Stream Event geben. Über alle Kanäle hat Sony den kommenden Stream angekündigt. Was man genau zu sehen bekommen wird ist noch nicht klar.

Was Sony aber schon deutlich gemacht hat war, dass man keinerlei Informationen zur kommenden PS5 erwarten sollte. Stattfinden soll der Event am nächsten Dienstag ab 22:00 Uhr. Auf den üblichen Youtube und Twitch Kanälen werdet ihr die neuen Ankündigungen, dass verfolgen können.

In Anbetracht der Nähe einiger Releases kann man wohl Spiel wie Medievil oder auch Death Stranding erwarten. Etwa 20 Minuten soll der Stream diesmal lang sein und neben Updates zu bekannten Titeln soll es auch vollkommen neue Ankündigungen geben.

Vielleicht bekommen wir ja endlich mal zu sehen an was Studios wie Bluepoint Games aktuell arbeiten. Oder vielleicht erwarten uns einige neue Remakes oder Remaster, auf die einige Fans schon eine Weile warten. Man darf gespannt sein, was der Stream zu bieten hat.

Schaltet nächste Woche zur dritten Episode von #StateofPlay ein! 😄 Über welche Neuigkeiten würdet ihr euch am meisten freuen? #PS4 https://t.co/vu6eOjv0rm — PlayStationDE (@PlayStationDE) September 19, 2019

PlayStation 4 Pro - Konsole (1TB, schwarz, Pro) Inhalt: PlayStation4 Pro-System 1 Terabyte, DUALSHOCK4 Wireless-Controller , Mono-Headset, HDMI-Kabel, Netzkabel, USB-Kabel und Bedienungsanleitung

PlayStation 4: schneller, leistungsstärker und mit 4K-Gaming

Dank ultrascharfer Grafik, atemberaubend lebendiger Farben und flüssiger, stabiler Leistung erwachen deine PS4-Spiele zum Leben

Quelle: @PlayStationDE via Twitter