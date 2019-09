Call of Duty: Mobile – Mobile-Ableger erhält Releasetermin

Wie bereits angekündigt werkelt Entwickler Tencents Timi Studio gemeinsam mit Activision derzeit an einer Mobile-Umsetzung der populären Shooter-Reihe Call of Duty. Nun gab man angesichts des nahenden Releases von Call of Duty: Modern Warfare ebenfalls den Veröffentlichungstermin für Call of Duty: Mobile bekannt.

Ableger für Smartphones erscheint bald

Call of Duty: Mobile soll euch bereits ab dem 01. Oktober für iOS- als auch Android-Geräten zum Download bereitstehen. Der Titel wird dabei vollkommen kostenlos im Google Play Store sowie App Store erscheinen. Spielerisch werdet ihr unter anderem auf die Multiplayer-Modi Team Deathmatch, Search and Destroy sowie Battle-Royale zurückgreifen können. Letztere wird mit einer Anzahl von insgesamt 100 Spielern aufwarten, die sich Solo sowie in Zweier- oder Dreier-Teams bestreiten lassen. Zu den verfügbaren Maps im Mobile- Spin-Off zählen unter anderem Nuketown, Crash oder Hijacked. Activision verspricht abseits davon regelmäßig neue Events live zu schalten, um den Spieler weitaus mehr Abwechslung zu bieten.

Quelle: Polygon