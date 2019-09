Pokémon Schwert und Schild – Neue Gen. 1-Weiterentwicklung präsentiert

Dass sich in Pokémon Schwert und Schild wieder Pokémon aus früheren Editionen weiterentwickeln werden, ist seit der Ankündigung von Geradaks Entwicklung Barrikadax bekannt. Nun wurde eine weitere neue Weiterentwicklung vorgestellt und diesmal trifft es ein Pokémon aus der allerersten Generation.

Lauchzelot kämpft mit Schwert und Schild in Pokémon Schwert und Schild

Die Rede ist von Porenta. Das Flug-Pokémon mit der Lauchstange in der Hand bekommt nun eine Entwicklung namens Lauchzelot. Im Englischen heißt diese Sirfetch’d und spielt auf die ritterliche Erscheinung an. Das Pokémon ist vom Typ Kampf, hält eine riesige Lauchstange sowie einen Schild in den Händen und kann als einziges Pokémon die Attacke Sternensturm lernen, die zwar sehr stark ist, aber auch eine Ruhepause erfordert. Porenta wird sich nur in Pokémon Schwert zu Lauchzelot entwickeln, Spieler von Pokémon Schild müssen es ertauschen.

