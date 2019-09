Overwatch – Verdient euch einen knallbunten Lego-Skin im neuen Event

Ihr steht auf Overwatch, Lego UND Bastion? Dann ist gestern das beste Event für Blizzards Team-Shooter erschienen, dass ihr euch vorstellen könnt.

Overwatch baut auf Lego Steine

Ein neuer Bastion-Skin dürfte einen Großteil von euch sicherlich kalt lassen, aber das Crossover mit Lego spricht zumindest das Kind in mir an. Nach dem Entwickler Blizzard bereits ihre Lizenz für Overwatch in reale Bauklotz-Spielzeuge umsetzen konnte, erfolgt jetzt auch eine Implementierung in den eigentlichen Team-Shooter. Das neue Event trägt den Namen „Bastions Baustein-Herausforderung” und hat gestern begonnen. Insgesamt werdet ihr bis zum 30. September Zeit dafür haben, euch alle Belohnungen einzuheimsen. Es gilt wieder einmal eine bestimmte Anzahl an Siegen in Ranglistenmatches, der Schnellsuche und den unterschiedlichen Arcademodi zu erlangen:

3 Siege: 2 Spieler-Icons

6 Siege: Sprays für Pharah und Mercy

9 Siege: Baustion-Skin für Bastion

Twitch-Drops für fleißige Zuschauer

Noch mehr Cosmetics könnt ihr erlangen, indem ihr bestimmten Streamern auf Twitch zuschaut. Dafür müsst ihr eurem Blizzard-Account mit Twitch verknüpfen und während der entsprechenden Übertragungszeit bei teilnehmenden Streamern einschalten:

2 Stunden zuschauen: D.Va-Spray

4 Stunden zuschauen: 2 Spieler-Icons

6 Stunden zuschauen: Sprays für Genji und Hanzo, 2 Spieler-Icons

Hier lest ihr Einzelheiten zu den Übertragungszeiten der Streams.

