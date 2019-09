Final Fantasy VII – Remake kommt mit Classic Modus

Im kommenden Jahr soll der erste Teil des heißerwarteten Remakes zum Rollenspiel-Klassiker Final Fantasy VII veröffentlicht werden. Während das neue dynamische Kampfsystem bereits ausführlicher vorgestellt wurde, werden zum Release auch Fans des althergebrachten Spielgefüges auf ihre Kosten kommen.

Rundenbasiertes Kampfsystem kehrt zurück!

So bestätigte Square Enix anlässlich der Tokyo Game Show, dass das bekannte rundenbasierte Kampfsystem aus dem klassischen Final Fantasy VII zurückkehren wird. Neben den bereits vorgestellten actionreichen Ablauf werden Spieler ebenfalls den Classic Modus auswählen können. Hier kämpft Protagonist Cloud weitesgehend eigenständig, während sich die bekannte ATB-Anzeige füllt. Daraufhin könnt ihr in der rundenbasierten Abfolge spezielle Angriffe anwählen. Producer Yoshinori Kitase betonte dabei, dass es dem Entwicklerteam wichtig gewesen sei auch die alteingesessenen Fans zufriedenzustellen. Der erste Abschnitt zum Remake von Final Fantasy VII erscheint am 3. März 2020 für PlayStation 4.

Quelle: Eurogamer