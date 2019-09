Rayman Mini – Ableger exklusiv für Apple Arcade

Ubisoft stellte unlängst einen neuen Ableger der populären Jump’n’run-Reihe Rayman vor. Mit Rayman Mini sollen zukünftig exklusiv Abonnenten von Apples neuem Service Apple Arcade in die Haut des bunten Helden schlüpfen dürfen.

Rayman Mini exklusiv für Apple-Nutzer

Entwickelt wird Rayman Mini von Ubisoft Montpellier in Zusammenarbeit mit Pastagames. Insgesamt soll euch im fertigen Hüpf-Spektakel 48 Level zur Verfügung stehen. Dabei wird sich alles um den populären Protagonisten sowie seine Freunde drehen, die kurzerhand auf Ameisengröße geschrumpft werden. So hüpft ihr euch wahlweise in der Haut von Rayman, Barbara oder Globox durch schöne Flusslandschaften, einem verheerenden Spinnennetz oder einem Kaninchenbau. Ubisoft bestätigte bereits, dass Rayman Mini ebenfalls Cross-Progression unterstützen wird. So soll es ebenfalls möglich sein, den Speicherstand auf mehreren Apple-Geräten jederzeit fortzusetzen.

Rayman Legends - PlayStation Hits - [PlayStation 4] Verbesserte Grafik

Kürzere Ladezeiten

Exklusive Kostüme für Rayman und Globox

Nutze das Touchpad des PlayStation 4-Controllers für spezielle Aktionen

Quelle: Eurogamer