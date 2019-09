Gears 5 – Stellt neue Spielerrekorde auf

Gears 5 ist kaum zwei Wochen auf dem Markt und bricht schon diverse Rekorde.

Wie Xbox unlängst via Twitter mitteilte, gehört Gears 5 bereits jetzt zu den erfolgreichsten Titeln dieser Konsolengeneration. Demnach sorge das Sequel für den bisher größten Launch eines Titels der Xbox Game Studios überhaupt.

Schon am ersten Wochenende soll Gears 5 satte 3 Millionen Spieler vor die Bildschirme gefesselt haben. Gears 4 hatte im Jahr 2016 gerade einmal die Hälfte der Spielerzahlen erreicht.

Darüber hinaus gelang es Gears 5 hinsichtlich seiner Spielerzahlen sogar das 2012 veröffentlichten Halo 4 zu übertrumpfen. Selbst auf dem PC könnte man die Spielerzahlen mit Leichtigkeit verdreifachen.

Thanks to the incredible support from our fans, #Gears5 kicked off the Holiday season strong – attracting over three million players in its opening weekend and setting new records for @XboxGamePass. https://t.co/kRWMxWBQXV

— Xbox Wire (@XboxWire) September 16, 2019