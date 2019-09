Football Manager 2020 – Entwickler legen Wert auf die Umwelt

Wer eine Box-Version eines Videospiels haben möchte, muss sich meistens mit einer Plastikverpackung zufrieden geben. Sports Interactive ruft mit dem Football Manager 2020 dazu auf, umweltfreundliche Verpackung herzustellen.

Football Manager 2020 in recycelter Verpackung!

Studio-Direktor Miles Jacobson möchte die Unterhaltungsindustrie in Sachen Klimaschutz herausfordern und geht mit gutem Beispiel voran. Laut seiner Aussage sollen alle Produkte aus dem Hause Sports Interactive, so umweltschonend wie möglich hergestellt werden. Die Verpackung des Football Manager 2020 besteht daher aus 100% recyceltem Karton, sowie biologischer Tinte und recycelbarer Schrumpffolie. Rund 30% teurer ist die Herstellung der Verpackung, aber Miles Jacobson ist guter Dinge und hofft, dass es ihm mehr Entwickler gleichtun. 55g Plastik können so pro Spiel eingespart werden, wodurch insgesamt bis zu 20 Tonnen Plastikverpackung, im kompletten Lebenszyklus des Spiels entfallen könnte. Den offenen Brief von Miles könnt ihr hier nachlesen. Wir können nur hoffen, dass mehr Entwickler wert auf umweltfreundliche Verpackungen legen, um weiterhin das Klima zu erhalten und zu verbessern. Der Football Manager 2020 erscheint im November 2019 und wird für PC, Mac, iOS und Android verfügbar sein. Eine Version für die Nintendo Switch folgt 2020.

Football Manager 2019 PC testen sie ihre fähigkeiten in 50 der größten fußballerischen ländern.

aufstieg an die spitze der tabelle und darüber hinaus mit einem der weltbesten 2500 clubs.

spielen sie den transfermarkt und scout mehr als 500, 000 echte spieler und mitarbeiter.

sehen sie ihre einzigartige fußball vision ausspielen auf unserer gefeierten 3d-engine.

die bundesliga und 2. bundesliga ist voll lizenzierte und spielbar für die saison 2018/19.

