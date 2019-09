Nioh 2 – Open Beta für November angekündigt

Schon im November soll eine Closed Beta zum Souls-Like Nioh 2 stattfinden.

Offene Beta zu Nioh 2 geplant

Auf der diesjährigen TGS kündigten Koei Tecmo und Sony eine Open Beta für das Actionspiel Nioh 2 an. Die Testphase läuft demnach vom 1. bis zum 10. November und findet dabei exklusiv auf Playstation statt, während der Release selbst dann für 2020 geplant ist.

Zum Umfang der Beta äußerte man sich in diesem Zusammenhang übrigens nicht. Nioh 2 wird euch ähnlich wie sein Vorgänger in die Sengoku-Ära Japans entführen. In einer Welt voller Dämonen hat auch unser Protagonist die Möglichkeit sich in einen Yo-kai zu verwandeln.

Yokai hunters, ready to face the Dark Realm? Play the Nioh 2 Open Beta starting November 1 to 10, available at PS Store pic.twitter.com/EPPoqWBsiZ — PlayStation (@PlayStation) September 15, 2019

Quelle: Sony