Trials of Mana – Gameplay auf der TGS zu sehen

Auf der Tokyo Game Show gab es knappe 15 Minuten Gameplay zur Trials of Mana Neuauflage zu sehen, welche uns mehr über das Spiel verraten.

Trials of Mana sieht besser aus als sein Vorgänger!

Was sofort klar wird wenn man das Gameplay sieht, dann das die Neuauflage in Sachen Optik einfach Klasse aussieht. Der Vorgänger Secret of Mana haben viele Leute nicht gefallen, da der Look sehr kindlich und verniedlicht aussah, davon ist beim neuen Spiel keine Spur zu sehen. Gekämpft wird in Echtzeit mit verschiedenen harten und leichten Schlägen, sowie Zaubern und Sprungangriffen. Die Waffen können auch wieder direkt im Kampf gewechselt werden und das Gameplay ist deutlich mehr auf Action ausgelegt. Die Kämpfe können angehalten werden, um über ein Auswahlrad verschiedene Items auszuwählen oder Kameraden zu heilen. Das Spiel wird am 24.02.2020 released und auf PlayStation 4, Nintendo Switch und dem PC verfügbar sein.

Trials of Mana [Nintendo Switch] Trials of Mana ist eine HD-Neuauflage des dritten Teils der Mana-Reihe, welcher ursprünglich 1995 in Japan als Seiken Densetsu 3 erschien

Erlebe das beliebte, komplett modernisierte Abenteuer mit hochqualitativer Grafik, einem verbesserten Kampfsystem sowie Stimmen für die Charaktere

Geschichten verwobener Schicksale verändern sich abhängig von deiner Wahl für den Hauptcharakter und seiner Verbündeten

Wähle deinen Favoriten als Protagonisten und zwei Begleiter aus sechs verschiedenen Charakteren

Quelle: Gematsu via YouTube