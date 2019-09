The Outer Worlds – TGS-Video zeigt Dialoge und Kämpfe

Auch für The Outer Worlds ist auf der Tokyo Game Show mehr Gameplay gezeigt worden. Im Fokus standen die Dialoge mit den NPC und die Kämpfe.

Ein schmaler Grat zwischen The Outer Worlds und Fallout?

Die Fallout-Handschrift ist definitiv nicht abzuweisen, denn es kommt direkt der alt bekannte Flair auf, nur halt im Weltraum. In den 20 Minuten Gameplay wird sich viel mit den NPC unterhalten, jedoch werden viele der Dialoge übersprungen, wodurch man nicht sehr viele Infos erhält. Die Texte des Videos sind auf japanisch, aber dafür bekommt man einen Eindruck über die englische Synchronisation. Wer kein japanisch beherrscht, der kann leider nicht die verschiedenen Dialog-Optionen prüfen. Auch das Menü und das Waffenrad wurden gezeigt, sowie kleinere Kämpfe auf offenem Feld. Mit Schwertschlägen werden die Gegner im Video zerteilt und am Ende wird die Beute eingesammelt, aber nicht nur Menschen sondern auch Maschinen stellen sich als Gegner in den Weg. The Outer Worlds erscheint am 25. Oktober 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Quelle: PlayStation Korea via YouTube