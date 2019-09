Pokémon Schwert und Schild – Neues Pokémon aufgetaucht

Der offizielle Pokémon-Twitter-Account hat Hinweise auf ein neues Pokémon für Schwert und Schild geliefert. Mit einem Klick auf den Link im Tweet, gelangt man auf die offizielle Webseite des Spiels. So weit, so unspektakulär. Schaut man aber genauer hin, so entdeckt man ein Kästchen mit einer Pixelformation im Inneren. Schafft ihr es, dies anzuklicken, erhaltet ihr ein paar Details zu dem bislang verschleierten Pokémon: Das grün-weiße Wesen ist vom Typ Kampf und wiegt 117 kg. Zudem können wir uns den Schrei des Pokémon anhören und erfahren, dass es die Fähigkeit “Standfest” besitzt. Zu sehen ist auch ein unvollständiger Pokédexeintrag: “Only XXXX that have survived many battles can attain this XXXX. When this Pokémon’s XXXX XXXXers, it will retire from combat.”

Um welches Pokémon handelt es sich?

Schon existieren Spekulationen darum, um welches Pokémon es sich handeln könnte. Favorit der Fans ist die Idee, dass es sich um die Weiterentwicklung oder vielleicht die Galar-Form von Porenta handelt. In dieser grün-weißen Pixelformation könnte man eine Lanze erkennen, die gleichzeitig an Lauch erinnert. Und welches Pokémon benutzt dieses Gemüse als Waffe? Die japanische Webseite verrät uns sogar den Namen des neuen Pokémon. Passend zur Theorie der Lanze als Waffe, soll es übersetzt “Ritter” heißen.

🚨 New Pokémon Discovered! 🚨 Head this way for the latest on our Galar research, Trainers: https://t.co/lV2QujX0I3

#PokemonSwordShield pic.twitter.com/FaXKTw3AWW — Pokémon (@Pokemon) September 13, 2019

Quelle: Pokémon via Twitter