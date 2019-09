Dragon Ball Z: Kakarot – So sieht die Collector’s Edition aus

Auf der Tokyo Game Show wurde das Release-Datum zu Dragon Ball Z: Kakarot veröffentlicht, aber auch ein erstes Bilder der Collector’s Edition wurde gezeigt.

Massig Infos zu Dragon Ball Z: Kakarot auf der TGS!

Wie bereits schon in einer vorherigen News erwähnt, wurde der Release-Termin für den 17. Januar 2020 bestätigt. Auch neues Gameplay-Material und der Boo-Arc wurden verkündet, wodurch die Saga damit abgerundet wurde. Am Ende des erschienenen Trailers wurde auch ein Bild der Collector’s Edition gezeigt, die wirklich was her macht. Neben dem Hauptspiel und dem Season Pass, enthält die Edition noch ein Artbook des Spiels, eine Weltkarte, ein Steelbook und ein imposantes Diorama. Als Vorbesteller bekommt man auch eine Kleinigkeit dazu, denn neben einer neuen Sub-Quest mit dem Namen “Ein Wettkampf zwischen Freunden”, gibt es noch einen Kochgegenstand und früheren Zugang zu Bonyu’s Training. Alle Editionen können bereits vorbestellt werden, aber derzeit ist die Collector’s Edition leider schon ausverkauft. Weitere Infos zum Spiel erhlatet ihr hier.

Quelle: BANDAI NAMCO Entertainment Europe via YouTube