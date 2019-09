Dragon Ball FighterZ – Gogeta (SSGSS) erscheint am 26. September 2019

Bandai Namco verriet uns in einem Live Stream auf der Tokyo Game Show 2019 das genaue Releasedatum von SSGSS Gogeta. Der fusionierte Krieger ist der nächste DLC-Kämpfer der zweiten Season. Dass es Gogeta wird, wussten wir schon länger. Doch jetzt haben wir neben neuem Gameplay auch das genaue Veröffentlichungsdatum erfahren. Ab dem 26. September können wir uns die Big Bang Kamehameha um die Ohren hauen. SSGSS Gogeta tauchte erstmals in dem erfolgreichen Kinofilm Dragon Ball Super: Broly auf. Seitdem ist er einer der am heißesten erwarteten Kämpfer für Dragon Ball FighterZ.

Dragon Ball 3v3 Action

Dragon Ball FighterZ erschien am 26. Januar 2018 für PC, Playstation 4 und Xbox One. Zwei Tage später wurde es auch für die Nintendo Switch veröffentlicht. Das Fighting Game ist eines der beliebtesten Spiele des Dragon Ball Franchise. Das schnelle Kampfsystem gepaart mit dem unverkennbaren Art Style machen es zu einem einzigartigen Spielerlebnis, insbesondere für Fans der Dragon Ball Reihe. Erst vor kurzem erhielten wir mit Janemba einen neuen Fighter und in nicht einmal 2 Wochen stürzt sich Gogeta in den Kampf. Damit fehlt nur noch ein Charakter der zweiten Season. Dieser ist kein geringerer als Broly (DBS) aus dem gleichnamigen Kinofilm. Ob es eine dritte Season geben wird, wurde bislang noch nicht bestätigt.

Quelle: eventhubs