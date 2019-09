Game Awards – Awardshow von Keighley datiert

Das Jahr geht langsam aber sicher mal wieder dem Ende entgegen und so gibt es auch erste Informationen über die Game Awards. Geoff Keighley, Moderator der bisherigen Awards und der neu eingeführten Opening Night Live der gamescom, verriet nun das Veranstaltungsdatum via Twitter. Im Dezember ist es mal wieder soweit und die besten Spiele des Jahres werden ausgezeichnet.

Game Awards mit Auszeichnungen und Trailern

Die Show ist nicht nur dafür bekannt, die Spiele des Jahres in unterschiedlichen Kategorien auszuzeichnen, sondern enthüllt auch so einige Trailer. Und so dürften sich so einige Gamer auf die Veranstaltung freuen. Die Show feiert ihr 5-jähriges Jubiläum und soll laut Keighley etwas ganz Besonderes werden. So werden wohl so einige Entwickler ihre neuen Projekte vorstellen. Und Auszeichnungen wird es natürlich auf geben. Die Show findet am Donnerstag, den 12. Dezember, statt.

See you on December 12th for @thegameawards pic.twitter.com/P6h5NtrhFI — Geoff Keighley (@geoffkeighley) September 12, 2019

Quelle: Twitter