Yakuza 7 – Neuer Name und Release Datum für den Westen

Sega hat heute im Rahmen der Tokio Game Show bekannt gegeben, dass Yakuza 7 im Westen unter einem anderen Namen herausgegeben werden soll. Und nicht nur das, auch ein ungefähres Zeitfenster für die Veröffentlichung wurde genannt. Yakuza: Like a Dragon soll im Laufe des nächsten Jahres erscheinen.

Aus Yakuza 7 wird Yakuza: Like a Dragon

Passend zu dieser Ankündigung hat Sega auch einen lokalisierten Story Trailer für Yakuza 7 oder besser gesagt Yakuza: Like a Dragon heraus gehauen. Unter diesem Namen wird die Fortsetzung der beliebten Reihe im Westen erscheinen und das im Laufe des kommenden Jahres. Der Trailer zeigt uns im Grunde das Gleiche wie schon die japanische Variante. Im Fokus steht der neue Protagonist, Ichiban Kasuga, ein unbedeutendes Mitglied der Yakuza. Dieser musste ganze 18 Jahre unschuldig im Gefängnis schmoren, nur um nach Entlassung herauszufinden, dass sein Clan ihn vollends vergessen hat.

Größte Neuerung im kommenden Ableger der Yakuza-Reihe ist die Einführung eines rundenbasierten Kampfsystems und die ungewohnte Location, Yokohama. Neben dem englisch sprachigen Trailers gab es auch einen frischen japanischen Trailer zu sehen, der einige Minispiele und Nebenaktivitäten vorstellt, denen ihr in Like a Dragon nachgehen könnt. Darunter fallen unter anderem Kart fahren, Rhythmus Spielereien, Pachinko und vieles mehr.

Yakuza: Like a Dragon wird in Japan am 12. Januar 2020 erscheinen. Der Westen kann im Laufe des Jahres mit einem Release für die Playstation 4 rechnen.

Quelle: Game Clips And Tips (via Youtube – Video)