The Surge 2 – Die Welt ist am Ende

The Surge 2 steht schon in den Startlöchern und wartet darauf, euch die zerstörte Welt zu präsentieren. Ein neuer Trailer zeigt euch im Detail, wie es um die Erde steht.

In The Surge 2 herrscht die Anarchie!

Die Geschichte spielt in Jericho City und schickt euch regelrecht in die Hölle. Nachdem durch den Abschuss einer Utopia-Rakete das deFrag-Nanovirus verbreitet wurde, herrscht nur noch Chaos. Nano-Kultisten plündern die Straßen und die Regierung versucht verzweifelt durch Waffengewalt, Herr der Lage zu werden. Eure einzige Freundin Athena, ein Mädchen mit einer Verbindung zum Helden, hilft euch dabei einen Weg durch die Straßen zu bahnen. Um in dieser dystopischen Welt zu überleben, müsst ihr euch durch das Kriegsgebiet schlagen, um bessere Ausrüstung zu finden und euch einzuverleiben. Durch harte Kämpfe und gezielte Schläge, erhaltet ihr Rüstungsteile und Implantate, um euren Charakter aufzuwerten. Neben neuen Teilen für eure Rüstung, wurden neue Fähigkeiten und Drohnen in das Spiel integriert, um das Spielgefühl zu verbessern. The Surge 2 kann bereits vorbestellt werden und ist für PlayStation 4, Xbox One und PC verfügbar. Der finale Release-Termin beläuft sich auf den 24. September. Mehr Infos zum Spiel findet ihr hier.

