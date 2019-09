Project Resistance – Capcom zeigt Resident Evil Online Multiplayer

Die Tokyo Game Show hält auch für Resident Evil Fans neue Infos bereit. Capcom präsentierte eine neues asymmetrisches Multiplayer-Spiel, welches im Resident Evil-Universum angesiedelt ist und auf den Namen Project Resistance hört.

Sei das Mastermind in Project Resistance!

Project Resistance ist nur der Arbeitstitel für das Spiel und kann sich bis Release noch ändern. Fest steht aber, dass ihr in einem 4-Gegen-1-Match entweder als Mastermind oder Überlebender ins Match zieht. Als Mastermind beobachtet ihr die Überlebenden und hindert sie daran zu flüchten. So könnt ihr zum Beispiel Kreaturen beschwören, Fallen legen oder Zombies direkt steuern. Auch als gefürchteter Tyrant könnt ihr das Leben eurer Mitspieler zur Hölle machen. Als Überlebender müsst ihr die verschiedenen Rätsel in einer bestimmten Zeit lösen, ohne vorher den Löffel abzugeben. Jeder Spieler hat dabei besondere Fähigkeiten, die mit Bedacht eingesetzt werden sollten. Zwischen dem 11. und 18. September könnt ihr euch über diesen Link, an einer Closed-Beta registrieren, welche vom 4. bis zum 7. Oktober stattfinden wird. Das Spiel wird derzeit für PlayStation 4 und Xbox One entwickelt, jedoch gibt es noch keinen genauen Release-Termin.

Quelle: Capcom