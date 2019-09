Dragon Ball Z: Kakarot – Releasetermin und Buu-Saga bestätigt

Im Rahmen der diesjährigen Tokyo Game Show in Japan hat Publisher Bandai Namco neue Details zu Dragon Ball Z: Kakarot kundgetan.

Dragon Ball Z: Kakarot inklusive Buu

Dragon Ball Z: Kakarot wird neben dem altbekannten Freezer-Arc und der vor einigen Wochen bestätigten Cell-Storyline auch eine Kampagne zum Dämonen Buu beinhalten. Damit sind also alle drei großen Arcs in Dragon Ball Z: Kakarot vertreten.

Abseits davon bestätigte das japanische Unternehmen überraschenderweise den finalen Releasetermin des Rollenspiels. Fans des Shonen müssen sich also gar nicht mehr allzu lange gedulden, denn Kakarot schlägt bereits am 17. Januar 2020 auf PC, Playstation 4 und Xbox One auf.

Quelle: Gameinformer