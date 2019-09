One Piece: Pirate Warriors 4 – Zwei weitere, spielbare Charakter bestätigt

Im kommenden Jahr soll mit One Piece: Pirate Warriors 4 der nächste Ableger der populären Action-Adventure-Reihe für PC, Xbox One, PlayStation 4 sowie Nintendo Switch veröffentlicht werden. Nun gab Publisher Bandai Namco neue Informationen zum spielbaren Anime-Hit bekannt.

Zorro und Carrot werden spielbar sein

Fans der Anime-Adaption dürfen sich im kommenden Jahr übrigens über einen recht aktuelle Storyline freuen. So soll selbst der aktuelle “Wano-Kuni-Arc” im Spiel behandelt werden.

So bestätigte das japanische Unternehmen unlängst, dass neben Strohhut Ruffy ebenfalls Piratenjäger Zorro mit seinem Drei-Schwerter-Kampfstil das Roster der Kämpferriege erweitern wird. Zudem soll ebenfalls Kämpferin Carrot als spielbarer Charakter zur Verfügung stehen. Letztere gehört dem Mink-Stamm an und besitzt neben einzigartigen Kampffähigkeiten ebenfalls die Möglichkeit sich bei Vollmond in die mysteriöse ‘Su-Long’-Form zu verwandeln.

Quelle: Nintendo Connect