Gears 5 – Spieler erhalten Entschädigung für Launch-Probleme

Gears 5 ist für Besitzer der Ultimate Edition bereits seit vergangenem Freitag zugänglich und damit vollständig spielbar. Leider hatten Spieler in den letzten Tagen mit erheblichen Server-Problemen zu kämpfen, woraufhin Entwickler The Coalition nun erste Konsequenzen zieht.

As a token of our appreciation for your patience and support during this weekend’s Early Access, we’re awarding 5 days of Boost (Faster progression) and 600 scrap (Craft Skills or Supply cards). Look out for it in the next 48 hours.

Thank you so much playing Gears 5!

— The Coalition Studio (@CoalitionGears) September 10, 2019