Die Sims 4 – Beim neuen Pack liegt Magie in der Luft

Das neuste Erweiterungspaket für Die Sims 4 steht nun zum Download bereit und lässt euch in die Welt der Magie eintauchen.

Entfesselt Flüche in Die Sims 4!

Das neuste Städtchen Glimmerbrook hält für euch ein Paar magische Überraschungen in der Hinterhand. Ihr könnt euren Sims Magie beibringen, Tränke brauen und ihnen magische Begleiter zur Seite stellen. Euch ist selbst überlassen ob ihr Tränke braut, um eure Liebsten zu verführen oder ihnen lieber einen Fluch verpassen wollt, um ihm zu schaden. Studiert die Magie, um andere Sims verwandeln oder euch etwas zu Essen herzaubern zu können. Begleiter wie Drachen stehen zu eurem Schutz bereit, sowie Zauberstäbe und fliegende Besen, damit ihr tief in die magische Welt eintauchen könnt. Das Magie-Gameplay-Pack ist ab sofort für PC und Mac via Origin erhältlich und wird ab dem 15. Oktober auch für PlayStation 4 und Xbox One zur Verfügung stehen. Im neuen Trailer zur Erweiterung erhaltet ihr einen Einblick darüber, was euch alles erwarten wird.

Die Sims 4 - Standard Edition - [PC] Erschaffen und erforschen Sie ein Leben voller bedeutender Möglichkeiten.

Erstellen und steuern Sie intelligentere, glaubhaftere und gefühlsbetonte Sims.

Nutzen Sie brandneue intuitive Kreativtools, die Spaß machen.

SIMS 4 auch für Mac.

Quelle: Electronic Arts