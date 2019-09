The Walking Dead: The Telltale Definitive Series – Definitive Edition ab heute erhältlich

Fans der The Walking Serie können sich darüber freuen, dass ein Bundle aller Staffeln, der Telltale-Spielereihe, nun im Handel erhältlich ist.

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series, langer Titel mit viel Inhalt!

Nicht nur der Titel des Spieles ist sehr lang, auch der Inhalt der Box kann sich sehen lassen. Das Bundle enthält alle vier Staffeln, sowie The Walking Dead: Michonne und weitere Bonusinhalte. 23 Episoden umfasst das gesamte Spiel und über 50 Stunden Gameplay warten auf euch, zudem sind noch 10 Stunden Entwickler-Kommentare, Behind-the-scenes Features und eine Kurzdokumentation mit dem Namen “Return of The Walking Dead” enthalten. Wenn ihr denkt das sollte es nun gewesen sein, der irrt sich. Der bisher für die Final Season vorbehaltene Artstyle “Graphic Black” und ein Musicplayer mit über 140 Titeln, hat auch noch einen platz in der Box gefunden. Die zweite und dritte Staffel der Serie wurden nun auch im Nintendo eShop veröffentlicht, wodurch Switch-Besitzer jetzt alle vier Staffeln herunterladen können. Das Spiel ist für einen Preis von 49,99€ als Box PlayStation 4, Xbox One erhältlich. Digital kann die Serie über den Nintendo eShop und den Epic Game Store erstanden werden.

Quelle: Skybound Games