Pokémon Schwert und Schild – Ist Auto-Save mit dabei?

Pokémon Schwert und Schild steht bereits in den Startlöchern und soll im kommenden November offiziell für die Nintendo Switch veröffentlicht werden. Nintendo selbst gab dabei zuletzt über das hauseigene News-Format Nintendo Direct neue Informationen zum populären Rollenspiel bekannt. Eine mögliche Neuerung wurde zwar bislang nicht offiziell vorgestellt, versteckte sich aber im veröffentlichten Video.

Kommt eine Auto-Save-Funktion?

Neben zwei neuen Taschenmonstern und den Individualisierungsoptionen eures Protagonisten scheint sich im Video von Nintendo anlässlich der Nintendo Direct ein weiteres Feature versteckt zu haben. So haben findige Fans in der rechten Ecke des Bildschirms innerhalb einer Sequenz die Worte “Now saving…” entdeckt. Diese könnten zunächst auf eine Auto-Save-Funktion hindeuten. Ob es erstmalig in der populären Spielereihe eine Funktion geben wird, die automatisch den Spielstand absichert, ist von Nintendo bislang allerdings noch nicht offiziell bestätigt worden. Wir halten euch bezüglich Neuigkeiten auf dem Laufenden.

Quelle: Nintendo Connect