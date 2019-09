Xbox Game Pass – Diese 10 Spiele sind bald nicht mehr verfügbar

In unregelmäßigen Abständen fügt Microsoft dem hauseigenen Abo-Dienst Xbox Game Pass neue Spieleperlen hinzu. Dabei werden immer wieder etwaige Third-Party-Titel ebenfalls aus dem Portfolio des Services entfernt. Im laufenden September verlassen nun 10 Spiele das populäre Angebot.

Diese 10 Titel verlassen den Xbox Game Pass

Im laufenden Monat sollen dabei nach und nach diverse Spiele von Drittanbietern aus dem Portfolio entfernt werden. First-Party-Titel sind hiervon selbstverständlich nicht betroffen. Unter anderem werden Abonnenten somit nicht mehr auf Spiele wie LEGO Batman 2, Shantae: Half-Genie Hero, theHunter: Call of the Wild oder ONRUSH zurückgreifen können. Im Folgenden findet ihr die Spiele sowie die dazugehörigen Termine, an denen sie aus dem Programm entfernt werden:

04. September:

ONRUSH

06. September:

LEGO Batman 2

Joy Ride Turbo

Splosion Man

The Maw

30. September:

LEGO Indiana Jones

Shantae: Half-Genie Hero

Split/Second

Ninja Gaide Black

theHunter: Call of the Wild

Quelle: Daily Game