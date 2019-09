PlayStation All-Stars Battle Royale 2 – Kommt das Sequel für die PlayStation 5?

2012 veröffentlichte Sony mit PlayStation All-Stars Battle Royale einen ernstgemeinten Konkurrenten zum Nintendo Mash-up-Prügler Super Smash Bros. Nun machen im Netz erste Gerüchte die Runde, dass Sony an einem Nachfolger werkelt.

Befindet sich PlayStation All-Stars Battle Royale 2 in Arbeit?

Die Spekulationen selbst haben den Ursprung angeblich bei einem Mitarbeiter von Capcom in den USA. Dieser soll so erste Informationen zum Spiel im Gaming-Forum 4chan veröffentlicht haben. Laut seinen Angaben hat Sony die Entwicklungsarbeiten an Capcom abgetreten. Anstrebter Releasetermin wäre dabei das Jahr 2020. So soll PlayStation All-Stars Battle Royale 2 zum Launch-Line-up der PlayStation 5 gehören. Ein Jahr später ist zudem ein PC-Release geplant. Des Weiteren veröffentlichte die Quelle zudem einen Ausschnitt aus dem kommenden Roster:

Aloy (Horizon: Zero Dawn)

Chun-Li (Street Fighter)

Cloud (Final Fantasy VII)

Crash Bandicoot

Dante (Devil May Cry)

Delsin Rowe (inFAMOUS)

Ellie (The Last of Us)

Helghast (Killzone)

Jak & Daxter

Jill Valentine (Resident Evil)

Kat (Gravity Rush)

Kratos (God of War)

Lara Croft (Tomb Raider)

Nathan Drake (Uncharted)

PaRappa the Rapper

Ratchet & Clank

Ryu (Street Fighter)

Sackboy (LittleBigPlanet)

Sir Daniel Fortesque (MediEvil)

Solid Snake (Metal Gear Solid)

Spider-Man

Spyro the Dragon

Diese Angaben bleiben natürlich weiterhin als Gerücht zu behandeln. Weder Sony noch Capcom haben sich bislang zum Thema geäußert.

Quelle: Segmentnext